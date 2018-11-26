FETÖ’den 16 kişi gözaltına alındı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı 16 kişi daha gözaltına alındı

Tekirdağ’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olduğu tespit edilen 16 kişi daha gözaltına alındı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmalarında, örgüt adına himmet ve kurban bağışı toplayan, “sohbet toplantısı” adı altında örgütsel faaliyetlerin yürütüldüğü toplantılara katılan, terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen’in çağrısıyla Bank Asya’ya para yatıranların da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 16 şüphelinin yakalaması için çalışma başlattı.

TRT