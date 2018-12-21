FETÖ’den 4 kişiye gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Denizli’de düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt üyesi oldukları ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı dijital materyal ve dökümanlara delil olarak el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

TRT