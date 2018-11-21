FETÖ’den 48 kişi gözaltına alındı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile ilgili 48 kişi gözaltına alındı.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Bursa’da düzenlenen operasyonlarda 48 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 10’u polis memuru ve 2’si asker, toplam 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Şüphelilerden 20’sinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

TRT