FETÖ’den 50 askere hapis

Bursa'da düzenlenen FETÖ operasyonlarında 25'i muvazzaf olmak üzere 50 askeri personel gözaltına alındı.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Bursa’da düzenlenen operasyonlarda 25’i muvazzaf olmak üzere 50 askeri personel gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İshibarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirilmiş terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını genişletti. Çalışmalar sonucunda, Bursa’daki büfe telefonlarını kullanarak birbiri ile sürekli iletişim halinde olan askeri personel tespit edildi. Bursa merkezli 19 ilde gerçekleşen eş zamanlı opersayonda, 25’i muvazzaf olmak üzere 50 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyonda şu ana kadar halen görevde olan askerlerin de bulunduğu 25 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan askerlerin arasında rütbelilerin de olduğu belirtildi.

HÜRRİYET