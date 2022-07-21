FETÖ’nün kamu gizli yapılanmasına darbe

FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına ağır bir darbe indirildi.

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik Ankara’da düzenlenen operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY’nin kamu gizli yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY’nin kamu gizli yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt gizli imamlarıyla operasyonel GSM hat irtibatı olan, haklarında örgüt üyeliği ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/periyodik arama, ByLock yazışmaları gibi çeşitli deliller elde edilen 13’ü görevde, biri emekli, 8’i ihraç olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.