FETÖ’nün TSK yapılanmasına darbe

15 Temmuz’da darbeye kalkışarak ülkeyi kana bulayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik operasyonlar tam gaz devam ediyor.

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen “Gazi Turgut Aslan” operasyonunda, 118 muvazzaf asker tutuklandı.

Öte yandan Kayseri’de FETÖ/PDY’nin adliye yapılanmasına yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, sabah saatlerinde FETÖ/PDY’nin adliye imamı olduğu belirtilen kişinin verdiği ifade doğrultusunda adliye çalışanlarına yönelik operasyon yaptı.

Polis, aralarında çok sayıda zabıt katibi ve müdürlerin de olduğu 17 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonun genişleyeceği ve zanlıların ifadelerinin alınmaya başlandığı bildirildi

TRT