FETÖ’nün yeni oyunu

FETÖ’ye yönelik operasyonlarda, 1 dolarlık banknotların bulunmasıyla gündeme gelen örgüt üyelerinin yeni yöntem olarak para toplarken şifreledikleri 5 liraları kullandıkları belirlendi.

İstanbul merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyonda, örgüt üyelerinin paraları şifreli “5” liralık banknotları kullanarak topladığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen “Gazi Turgut Aslan Operasyonu”nda gözaltına alınan 47 şüpheliden 21’i tutuklandı. Zanlılardan 25’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1’ine de ev hapsi cezası verildi.

Soruşturma kapsamında ulaşılan detaylara göre, örgütün yeni para toplama yöntemi de ortaya çıktı. FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlarda, 1 dolarlık banknotların bulunmasıyla gündeme gelen örgüt üyelerinin yeni yöntem olarak para toplarken şifreledikleri 5 liraları kullandıkları belirlendi.