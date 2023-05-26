FETÖ’ye ağır darbe

Fethullahçı Terör Örgütü'nün mahrem sorumlusunun gözaltına alındığı öğrenildi.

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik düzenlenen operasyonlarda örgüte bir darbe daha vuruldu.

FETÖ operasyonları devam ediyor… Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, adliyenin ‘mahrem sorumlusu’ olarak faaliyet yürüten ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin deşifre edilmesine yönelik gizlilik içerisinde yürütülen operasyon sonucunda adliyenin ‘mahrem sorumlusu’ olarak faaliyet yürüten ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H.D.’yi gözaltına alındı.

Şüphelinin, örgüt içerisinde gizli iletişimi sağlayan ‘Bylock’ programını kullandığı ve örgüt mensuplarının kamu kurumlarına yerleşmeleri için faaliyet gösterdiği tespit edildi.