FETÖ’ye bir darbe daha

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik düzenlenen operasyonlarda birçok kişi gözaltına alındı.

FETÖ’nün Adalet Bakanlığı’ndaki gizli yapılanması soruşturmasında 21’i görevde 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 27’si gözaltına altına alındı. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda da sözde “mahrem imam” konumundaki kişilerin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli yakalandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Görüşmeden sonra iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu konuşmasında özetle şunları söyledi:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt mahrem sorumlularıyla operasyonel hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren kodlama, ifade, ankesör/ardışık/ periyodik arama gibi çeşitli deliller elde edilen 30 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi.