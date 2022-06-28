FETÖ’ye bir darbe daha

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen yeni operasyonda 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle: Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda;

Eskişehir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen, Ankesörlü/Kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen ve ifade/teşhislerde adı geçen (1) Binbaşı (Emekli), (1) Astsubay (Emekli), (4) Uzman Çavuş (1’i Aktif), (1) Uzman Erbaş (Aktif) ve (1) Zabıta Memuru (Aktif, Eski Astsubay) olmak üzere toplam (8) şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda (6) şahıs,

Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Örgüt içerisinde “Çeşitli Meslek Gruplarında” faaliyette bulunduğu değerlendirilen ve ifade/teşhislerde adı geçen (1) Öğretmen (Aktif), (1) Vergi Müfettişi (İhraç), (1) Avukat ve (4) Özel Sektör Çalışanı olmak üzere toplam (7) şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda (6) şahıs,

Çorum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce “Güncel Öğrenci Yapılanması” içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen (7) şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda (4) şahıs yakalanmış, operasyon kapsamında yapılan aramalarda (2) adet dijital materyal, 7.000 Dolar ve 6.000 TL para ele geçirilmiştir.

Ülke genelinde toplam (16) şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.