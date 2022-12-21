FETÖ’ye bir darbe daha

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik Antalya’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 05-20 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 11 şüpheli şahıs yakalanırken, 4’ü ifadelerinin ardından ilgili savcılık talimatlarına istinaden serbest bırakıldı. 1 kişi soruşturmanın yürütüldüğü İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilirken, 1 şahıs cezaevine tekrar teslim edildi, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulanıp, 4 kişi ise tutuklandı.

Diğer taraftan, bin 892’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 5 bin 877 şahıs hakkında sorgulama yapılırken, terör suçlarından aranan 3 kişinin de yakalandığı bildirildi.