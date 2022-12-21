FETÖ’ye bir darbe daha

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik baskınlar düzenlendi.

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik Antalya’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 05-20 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 11 şüpheli şahıs yakalanırken, 4’ü ifadelerinin ardından ilgili savcılık talimatlarına istinaden serbest bırakıldı. 1 kişi soruşturmanın yürütüldüğü İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilirken, 1 şahıs cezaevine tekrar teslim edildi, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulanıp, 4 kişi ise tutuklandı.

Diğer taraftan, bin 892’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 5 bin 877 şahıs hakkında sorgulama yapılırken, terör suçlarından aranan 3 kişinin de yakalandığı bildirildi.