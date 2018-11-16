FETÖ’ye dev operasyon

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın Hava Kuvvetleri’ne yuvalanan kanadına yönelik operasyonda 188 kişi gözaltına alındı.

Hava Kuvvetleri’nde FETÖ soruşturması kapsamında 100 asker ve 88 sivil hakkında gözaltı kararı verildi. Sivil mahrem imamların, FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı olduğu iddia edilen Kemal Batmaz’a bağlı çalıştıkları iddia edildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, sürdürdüğü ankesör soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri’nde görev yapan 4 teğmen ve 96 astsubay hakkında gözaltı kararı aldı. Yapılan açıklamada, operasyon kapsamında 88 sivil mahrem imam hakkında da gözaltı kararı verildi. Sivil mahrem imamların, FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı olduğu iddia edilen Kemal Batmaz’a bağlı çalıştıkları iddia edildi.

HÜRRİYET