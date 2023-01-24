FETÖ’ye operasyon! 17 kişi gözaltında

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ’nün Polis Akademisi öğrenci yapılanmasında oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 17 kişi gözaltına alındı. Öte yandan FETÖ’nün Maltepe Sivil Bölge Yapılanması’na da bir operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü’nün Polis Akademisi öğrenci yapılanmasında oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 17’si yakalandı. Aralarında ‘mahrem imam’ denilen hücre sorumlularının da bulunduğu şüphelilerin, YÖK tarafından yerleştirildikleri farklı üniversitelerde örgütle irtibatlarını koparmadıkları tespit edildi.

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü’nün Maltepe Sivil Bölge Yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik mahrem yapılanma içinde yer aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Maltepe Sivil Bölge Yapılanmasının deşifre edilmesi yönelik çalışmalar yürütülüyor. 7 şüphelinin 2012-2014 yıllarında başka kişilere ait 8 operasyonel hat kullanarak birbirleriyle yoğun irtibatlı oldukları tespit edildi.

Örgütsel mensubiyetlerine yönelik ankesör aranması, itirafçı beyanları gibi deliller bulunan şüphelilerin örgütün mahrem yapılanmasında ve güncel yapı içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlendi. 2 öğretmen, 1 sağlık teknikeri, 1 avukat ve 3 sivil şahıs olmak üzere toplam 7 şüpheliyle ilgili gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.