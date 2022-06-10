FETÖ’ye operasyon: 5 gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan açıklamada, FETÖ’nün ‘güncel yapılanması’na yönelik yapılan operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Malatya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde “Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 5 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Malatya ve Konya illerimizde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde; 1’i Öğretmen (İhraç), 1’i Özel Okulda Öğretmen, 3’ü Öğrenci olmak üzere toplam 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.