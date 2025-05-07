Fettuh, Filistinlilere Uluslararası Koruma Çağrısı Yaptı

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi’nin Başkanı Ruhi Fettuh, uluslararası toplumun Gazze Şeridi’ndeki İsrail katliamı ve soykırımına kayıtsız kalmasını, “saldırıya ve zorla yerinden etme planına ortaklık” olarak değerlendirdi. Fettuh, Filistin halkı için acil olarak uluslararası koruma sağlanması gerektiğini vurguladı. Yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası toplumun bu suçlara sessiz kalmasının, “İsrail’in saldırılarına ve faşist ordusunun uyguladığı zorla yerinden etme planına destek vermek” anlamına geldiğini belirtti.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE TERÖR EYLEMLERİ

Fettuh, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin El-Bureyc Mülteci Kampında yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu bombalamasını “İsrail hükümetinin suçlu zihniyetini yansıtan bir terör saldırısı” olarak nitelendirdi. Ayrıca, İsrail’in Cenevre Sözleşmeleri’ni ihlal ederek masum sivilleri ve insani altyapıyı hedef almaya devam ettiğini ifade etti. Fettuh, özellikle sivil öldürme, çocuklara zarar verme ve masum insanları infaz etme eylemleriyle övünen İsrail ordusu subaylarının uluslararası mahkemelerde yargılanmasını istedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’E ACİL ÇAĞRI

Fettuh, Birleşmiş Milletler, BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne, “bu suçları durdurmak, sorumlulardan hesap sormak ve işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistin halkına derhal uluslararası koruma sağlamak için acilen harekete geçmeleri” çağrısında bulundu. Son 24 saat içinde İsrail savaş uçaklarının Bureyc Mülteci Kampı’ndaki Birleşmiş Milletler’e bağlı okula düzenlediği iki saldırı sonucunda 31 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı belirtildi.