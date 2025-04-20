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Fevzi Göktaş Boğa Saldırısıyla Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Aydın’ın İncirliova ilçesinde meydana gelen bir olayda, güreşlere katılan ‘Atabey’ isimli boğanın saldırısına uğrayan 28 yaşındaki Fevzi Göktaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde kırsal Palamut Mahallesi’nde gerçekleşti. Göktaş, güreşler için yetiştirdiği boğasını beslemek amacıyla yanına gitti.

SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Bu esnada ‘Atabey’, Göktaş’a aniden saldırarak boynuzlarıyla göğsüne vurdu. Göktaş, bu darbeyle yere düştü. Yakınları, Göktaş’ın hareketsiz yattığını fark edince durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Göktaş, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Fevzi Göktaş’ın cenazesi, olayın ardından otopsi işlemleri için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olay, bölgedeki hayvan güreşlerinin güvenliğini yeniden tartışmaya açtı.

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