Feyenoord, NAC Breda’yı 2-0 yendi

Feyenoord Maçta Gücünü Gösterdi

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turundaki rakibi olan Feyenoord, Hollanda Ligi’nin açılış maçında NAC Breda ile mücadele etti. De Kuip Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşma, Feyenoord’un 2-0’lık galibiyetiyle noktalandı.

Gollerle Dolu Bir Maç

Feyenoord’a galibiyeti getiren goller, 3. dakikada serbest vuruştan Sem Steijn ve 55. dakikada Ayase Ueda’dan geldi. Bu sonuçla Feyenoord, yeni sezona 3 puanla başladı. Öte yandan, NAC Breda ise ilk maçında puan elde edemedi. Feyenoord, bir sonraki karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe ile 12 Ağustos Salı günü karşılaşacak.

Eroğlu, Samsunspor Maçından Ders Çıkarmalıyız

Gençlerbirliği teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Samsunspor'a karşı 2-1 kaybettikleri maç sonrası takımın gelişim göstermesi gerektiğini vurguladı ve transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Samsunspor Teknik Direktörü Reis, Mutlu

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı. Teknik direktör Thomas Reis, transfer ihtiyaçlarına vurgu yaptı ve UEFA Avrupa Ligi hedeflerini açıkladı.

