Feyenoord, NAC Breda’yı 2-0 yendi

Feyenoord Maçta Gücünü Gösterdi

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turundaki rakibi olan Feyenoord, Hollanda Ligi’nin açılış maçında NAC Breda ile mücadele etti. De Kuip Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşma, Feyenoord’un 2-0’lık galibiyetiyle noktalandı.

Gollerle Dolu Bir Maç

Feyenoord’a galibiyeti getiren goller, 3. dakikada serbest vuruştan Sem Steijn ve 55. dakikada Ayase Ueda’dan geldi. Bu sonuçla Feyenoord, yeni sezona 3 puanla başladı. Öte yandan, NAC Breda ise ilk maçında puan elde edemedi. Feyenoord, bir sonraki karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe ile 12 Ağustos Salı günü karşılaşacak.