Feyenoord’un Van Persie, Maç İçin Motivasyonlu

Feyenoord Teknik Direktörü Açıklamalarda Bulundu

Feyenoord, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak. Hollandalı teknik direktör Robin van Persie, Chobani Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında, “Burada olmak çok güzel, evimde hissediyorum” ifadelerini kullandı. Kadıköy’de yaşadığı deneyimlerin kendisine tanıdık geldiğini belirten Van Persie, ilk maçtaki skorun oyun planlarını etkilemeyeceğini söyledi. “Skor oyunumuzu değiştirmeyecek. İnandığımız oyunu devam ettireceğiz. Rakibe göre alanları değiştiriyoruz ama stratejimize göre inandığımızı devam ettirmeye çalışan bir takımız” diye ekledi.

Fenerbahçe’ye Saygı Duyuyor

Feyenoord’un galibiyet halinde duyacağı sevincin, Fenerbahçe’ye saygısızlık olarak algılanmadığını vurgulayan Van Persie, “Sevineceğim çünkü Feyenoord’da çalışıyorum. Bunun Fenerbahçe’ye saygı duymamamla alakası yok. Onlara saygı duyuyorum ama burada turu geçmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Atmosfer hakkında futbolcuları ile yaptığı konuşmalara değinen Van Persie, detaylara fazla girmeye gerek duymadığını ifade etti. Türkiye’deki hakem performanslarına ilişkin gelen bir soruya ise “Hakemler kendi stiline göre düdük çalışıyorlar. Türkiye farklı bir kültür, bu eleştiriler olabiliyor ama hakemler, oyuncular ve teknik heyet daha iyi bir kimya oluşturmalı” yanıtını verdi.

Tur Şansı Eşit

Van Persie, tur şansını iki takım için eşit gördüğünü belirterek, “Tur şansını yüzde 50 olarak görüyorum. Yarın iyi bir atmosfer olacak. Dolu statlarda böyle atmosferlerle maç oynamak herkesin hayali” dedi. Futbolda yaş ortalamasının önemli olmadığını vurgulayan teknik adam, “Yaşın çok önemi yok. Biz geliştirmeyi seven bir kulübüz. 24 yaş ortalaması benim için güzel bir şey. Yarın da bu fit takımı sergilemeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.