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Feyyaz Yiğit’in İmamoğlu’na Oy Verdiği Anlar

ÖN SEÇİME KATILIM

‘Gibi’ dizisinin başrol oyuncusu Feyyaz Yiğit, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen ön seçimde oy kullanmak için sandık başına gitti. Canlı yayında yer alan Feyyaz Yiğit’in Ekrem İmamoğlu’na oy verme anları televizyona yansıyınca hızla gündem haline geldi.

GÜNDEME OTURDU

Feyyaz Yiğit’in bu anlarının yayınlanması sosyal medya ve diğer platformlarda geniş yankı uyandırdı. Oyunun önemi ve oyuncunun bu duruma olan tepkisi, izleyiciler arasında yoğun bir tartışma konusu oldu. İmamoğlu’nun tutukluluk durumu da olayın arka planında önemli bir yere sahip.

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