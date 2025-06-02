Feyza Altun, Dilan Polat’la buluştu

FEYZA ALTUN’UN SOSYAL MEDYADAKİ YANSIMASI

Geçmişte Dilan Polat ve diğer fenomenlere yönelik sert eleştirileriyle dikkat çeken avukat Feyza Altun, son günlerde Dilan Polat ile birlikte poz vererek sosyal medyada yeniden gündem oldu. Altun, bu konuyla alakalı olarak Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunduğu “Neler Oluyor Hayatta” programına katıldı. Kanal D’de yayımlanan programda, Feyza Altun ve Dilan Polat’ın bir araya gelmesi çokça tartışıldı.

CANLI YAYINDA CEVAPLADI

Canlı yayına telefonla bağlanan Feyza Altun, kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Samimi pozları hakkında şunları söyledi: “İnsan öldürmüşüm gibi davranıyorlar. Ama işin çok ciddi bir boyutu var. Planlı bir buluşma değildi. Sevim Alan bizi bir araya getirdi, iyi ki de getirdi.” Altun, “Çok uzun zamandır benim adım kullanılarak bütün fenomenlerden 2 milyon dolar, 5 milyon TL ve 20 milyon TL gibi paralar isteniyormuş. Bugün bu konuda suç duyurusunda bulunuyorum.” dedi.

DUYGUSAL ANLAR VE HİÇBİR GÜCÜM YOK

Feyza Altun, Dilan Polat ile buluşmasının çok duygusal bir an olduğunu belirtti. “Dilan çok duygusal bir anındaydı” diye ekledi. Altun, “Ben artık ismimin kullanılmasından çok sıkıldım” ifadesini kullanarak, “Buluşturulmamızın sebebi ortada. Sürekli para konusunun geçmesi benim için kabul edilemez.” şeklinde konuştu.

BİRLİKTE ÇALIŞMA KONUSU

“Ben neden insanlardan para isteyeyim? İnsanlar bana neden para versin?” diyen Altun, Dilan Polat ile hiçbir maddi bağlarının olmadığını vurguladı. “Hala insanlar ‘para sen nelere kadirsin’ yazıyorlar. Bir tane meczup var, ‘İtalya’da yargılanıyorlar, bunlar örgüt’ diyorlar.” dedi. Altun, konunun yargıda olduğunu vurgulayarak, “Davanın ortadan kalktığını göstermez, dava devam ediyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca, buluşmalarının bir amacı olduğunu ve bunun tekrarının olmayacağını söyledi.