Feyza Altun, Feminist Aktivist Ve Yazar

KADIN VE ÇOCUK HAKLARI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YÜRÜTEN BİR AKTİVİST

Kadın hakları, çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında yaptığı çalışmalarla tanınan Feyza Altun, yazdığı eserleriyle de dikkat çekiyor. Feyza Altun, 27 Ağustos 1987 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelmiş bir avukat, yazar ve feminist aktivisttir. Eğitim hayatına Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile başlamış ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İnsan Hakları Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır.

Feyza Altun, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında aktif çalışmalar yürütüyor. Bunun yanı sıra, “Tarafsız Çalışan Anneler Platformu”nu kurarak bu alandaki mücadelesini daha da ileri taşımıştır. Meslek yaşamında, kadın ve çocuk hakları davalarında önemli roller üstlenmiş, birçok kamuoyunda bilinen davalarda savunma yapmıştır.

KİTAPLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Ayrıca, Feyza Altun; “Kadının Fenni” ve “Kadının Derdi” gibi önemli eserlerin yazarıdır. Bu kitaplar, onun alanındaki uzmanlığını ve toplumsal sorunlara olan duyarlılığını gözler önüne seriyor. Feyza Altun, yaptığı çalışmalarla günümüzün önemli kadın hakları savunucuları arasında yer alıyor.