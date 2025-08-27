Feyza Nurkaya, Okçulukta Şampiyonluğu Hedefliyor

FEYZA NURKAYA’NIN BAŞARI HİKAYESİ

HATAY’ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremleri sırasında evlerinin enkazından kurtulan ve 2 bacağını kaybeden 12 yaşındaki Feyza Nurkaya, kaslarını güçlendirmek için başladığı okçuluk sporunda geçen yıl düzenlenen Türkiye şampiyonasında üçüncü oldu. Azmi sayesinde kısa sürede elde ettiği başarıyla daha büyük hedeflere yönelen Feyza, Düzce’de başlayan Türkiye şampiyonasında şampiyonluk peşinde koşuyor.

DEPREM SONRASI YENİDEN DOĞUŞ

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralı bir şekilde kurtarılan Feyza, uzun bir tedavi sürecinin ardından iki bacağını da kaybetti. Tekerlekli sandalye kullanan genç sporcu, bacakları olmadığı için günlük işlerini tek başına yapabilmek adına kol kaslarını güçlendirmesi gerektiğini anladı. Araştırmalar yaparak okçuluk sporuyla tanışan Feyza, İskenderun’da bir kursa kaydoldu ve kendini geliştirmeye başladı.

MİLLİ TAKIM HEDEFİ

Kısa sürede kendini geliştiren Feyza, geçtiğimiz yıl Türkiye şampiyonasında gösterdiği başarıyla motive oldu. Bugün Düzce’de başlayan Türkiye Para Okçuluk Şampiyonası’nda U13 kategorisinde yarışacak olan Feyza Nurkaya, şampiyonluk hedefini de belirtti. Feyza, “6 Şubat depreminden sonra kollarımı güçlendirmek için spora başladım. Okçuluğu çok seviyorum ve bence fiziksel durumu iyi olan ya da olmayan herkes bu spora başlayabilir. Daha önce katıldığım yarışmada üçüncü oldum. Türkiye Para Okçuluk Şampiyonası’nda U13 kategorisinde şampiyonluk hedefim var. Yaşım ilerledikçe daha büyük yarışmalara katılacağım” dedi.

ANTRENÖRÜNDEN DESTEK

Feyza Nurkaya’nın antrenörü Meltem Sayıcı, Feyza’nın yaşadığı zorluklara rağmen sporda güçlü bir adım attığını belirtti. Sayıcı, “Feyza, 6 Şubat depremlerinde ampüte oldu. Ancak spor sayesinde yeniden güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Şu an para okçuluk branşında Türkiye Şampiyonası’nda bizleri temsil edecek. Yarışma sonunda güzel bir sonuçla dönmesini umut ediyoruz” şeklinde konuştu.