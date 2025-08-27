Feyza Nurkaya, Okçulukta Şampiyonluk Peşinde

FAALİYETLERİYLE HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde evlerinin enkazından kurtarılan Feyza Nurkaya (12), kaslarını geliştirmek amacıyla başladığı okçuluk sporunda geçen yıl Türkiye şampiyonasında 3’üncü oldu. Azmiyle kısa sürede başarı sağlayan Feyza, Düzce’de bugün başlayan Türkiye şampiyonasında şampiyonluk peşinde koşuyor. Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında yıkılan evlerinin enkazı altında kalan Feyza, yaralı şekilde kurtarıldı; uzun tedavi sürecinin ardından iki bacağı da ampüte edildi. Tekerlekli sandalye kullanan Feyza, bacakları olmadığı için bağımsız bir şekilde hayatını sürdürebilmek adına kol kaslarını güçlendirmesi gerektiğini fark etti. Bunu başarmak için yaptığı araştırmalar sonucunda okçuluk sporu ile tanıştı ve İskenderun’daki bir kursa kaydoldu.

ŞAMPİYONLUK İÇİN HEDEFLERİ VAR

Kısa süre içinde kendini geliştiren Feyza Nurkaya, geçen yıl Türkiye şampiyonasında 3’üncü olduktan sonra daha büyük başarılar hedefleyerek antrenmanlarına yoğunlaştı. Bugün Düzce’de başlayan Türkiye Para Okçuluk Şampiyonası’na U13 kategorisinde katılan Feyza, bu yarışmada kendi kategorisinde şampiyonluk hedeflediğini belirtti. “6 Şubat depreminde bacaklarımı kaybettim ama kol kaslarımı güçlendirmek için spora başladım. Araştırmalarım sonucu okçulukla tanıştım ve kursa yazıldım. Önce temel teknikleri öğrendim, ardından makaralı yay ile ilerledim. Okçuluğu çok seviyorum ve fiziksel durumu iyi olan ya da olmayan herkesin bu spora başlayabileceğine inanıyorum” diyen Feyza, Türkiye Para Okçuluk Şampiyonası’nda iyi bir derece hedeflediğini söyledi. Ayrıca, yaşının ilerlemesiyle daha büyük yarışmalara katılmayı düşündüğünü de vurguladı.

DESTEKLEYEN HOCASIYLA GÜÇLENİYOR

Feyza Nurkaya’nın antrenörü Meltem Sayıcı, “Feyza, 6 Şubat depremlerinde bacaklarını kaybetti ve sporla yeniden güçlü bir adım atma kararı aldı. Şu an para okçuluk branşında başarılar elde etmek üzere yarışmalara katılacak. Türkiye Şampiyonası’nda bizleri temsil edecek. Yarışma sonunda güzel bir sonuçla dönmesini umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.