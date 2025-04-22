FHGE 177,7’ye Yükseldi

NİSAN AYI VERİLERİ YAYINLANDI

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), nisan ayında bir önceki aya göre 7,4 puan artarak 177,7 seviyesine yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına yönelik Finansal Hizmetler İstatistikleri ve FHGE verilerini paylaştı. 148 finansal kuruluşun yanıtları bir araya getirilerek elde edilen anket sonuçlarıyla FHGE, nisan ayında 177,7 seviyesine ulaştı. Endeksi oluşturan anket sorularındaki yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 ayda iş durumu, hizmet talebi ve gelecek 3 ayda hizmet talebi beklentisinin tüm alt endekslerinin artış yönünde etkili olduğu görüldü.

İŞ DURUMUNDA İYİLEŞME GÖSTERİYOR

Son 3 ayda iş durumundaki iyileşmeye dair değerlendirmelerin, bir önceki ayla kıyaslandığında güçlendiği belirtildi. Ayrıca, son 3 ayda hizmet talebinde artış olduğu yönündeki düşünceler ile gelecek 3 ayda bu talebin artacağına dair beklentilerin de güçlendiği gözlemlendi. İstihdama yönelik analizlerde, son 3 ay içinde istihdamda artış bildirenlerin yanı sıra, gelecek 3 ayda istihdamın artacağı yönünde düşünenlerin sayısında da artış gözlemlendi.

KARLILIK DEĞERLENDİRMELERİ KOLAYLAŞIYOR

Karlılıkla ilgili yapılan incelemede, son 3 aydaki karlılıkta artış olduğunu belirtenlerin sayısında zayıflama yaşandığı, ancak gelecek 3 ayda karlılık artışı bekleyenlerin sayısında bir güçlenme olduğu belirtildi. 2025 yılı nisan ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflaması çerçevesinde “Finans ve Sigorta Faaliyetleri” sektöründeki güven endeksleri alt sektörler bazında değerlendirildi. Bir önceki aya göre “64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” sektöründe 8,4 puanlık bir artış yaşanırken, “65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)” ve “66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler” sektörlerinde ise sırasıyla 6,8 ve 3,3 puanlık azalmalar görüldü.