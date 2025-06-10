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FIA, 2026 Takvimini Açıkladı

FIA FORMULA 1 2026 TAKVİMİNİ AÇIKLADI

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), 2026 yılına ait Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimini duyurdu. FIA ve Formula 1’den gelen bilgilere göre, toplamda 24 yarış bulunuyor. Sezon, 6 Mart’ta Avustralya’da başlayacak ve 6 Aralık’ta Abu Dabi’de sona erecek.

RAMAZAN NEDENİYLE YARIŞ TAKVİMİ GÜNCELLENDİ

Ramazan ayı dolayısıyla Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix’lerinin nisan ayında düzenlenmesine karar verildiği belirtildi. Ayrıca, bu yılki takvimden çıkarılan İtalya’nın Emilia-Romagna Grand Prix’sinin yerine İspanya’nın Madrid Grand Prix’si eklenmiş durumda.

2026 YILI FORMULA 1 TAKVİMİ

Formula 1’deki 2026 yılı takvimi detayları ise merakla bekleniyor. Yarışların planlanan tarihleri ve şehirleri, takipçiler tarafından yakından takip edilecek.

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