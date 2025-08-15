FIA, Dünya Rallikros’u Türkiye’de Düzenleyecek

DÜNYA RALLİKROS ŞAMPİYONASI’NIN TARİHİ BELLİ OLDU

FIA, 2025 Dünya Rallikros Şampiyonası’nın final turlarını 20-21 Eylül’de Türkiye’de, İstanbul Park’ta “çifte yarış” formatında yapacağını duyurdu. Güncellenen takvim, sezonun başında belirlenen altı yarışlık programı sürdürerek finalin iki yarışla heyecanını artıracak.

TOSFED’DEN AÇIKLAMALAR

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Pist Sorumlusu Çağrı Nerkiz, organizasyonla ilgili olarak “20-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Park’ta Dünya Rallikros Şampiyonası’nın Türkiye ayağını, çifte yarış formatında gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz yıl ev sahipliği yaptığımız organizasyonun başarısının ardından bu yıl da iki ayağı birden düzenleyeceğiz. Sayın başkanımız ve özellikle Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’ın yüksek destekleriyle, dünyadaki birçok önemli seriyi ülkemize getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

HEYECANLI BİR HAFTA SONU BEKLİYOR

Geçen yıl büyük ilgi gören Dünya Rallikros Şampiyonası, bu yıl İstanbul Park’taki etkinliğiyle motorsporları tutkunlarına dolu dolu bir hafta sonu sunacak. Bu organizasyon, Türkiye’nin uluslararası motorsporları sahnesindeki konumunu da güçlendirecek.