Fiat Araç Bingöl’de Alev Aldı

BİR ARAÇ ALEV ALDI

Bingöl’de seyir halindeki Fiat Tofaş model bir otomobil aniden yanmaya başladı. Sürücü, yangın sırasında son anda araçtan çıkarak kurtuldu. Alevler, başka bir sürücü tarafından sağlanan yangın söndürme tüpü ile kontrol altına alındı. Olay, Bingöl merkezdeki Kültür Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde gerçekleşti.

SURÜCÜ SON ANDA KURTULDU

İsmi ve plakası öğrenilemeyen araç yolda ilerlerken birden alev aldı. Sürücü, aracı hemen sağa çekip otomobilden çıkarken çevredekiler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu esnada araç sürücüsü, montunu çıkararak yangını söndürmeye çalıştı. Ardından yoldan geçmekte olan bir otomobil sürücüsü, aracında bulunan yangın söndürme tüpünü, yangınla mücadele eden sürücüye verdi. Yangın söndürme tüpü ile gerçekleşen müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı.

İTFAİYE GELDİ, YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürüp soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.