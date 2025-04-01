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Fiat Doblo Fiyatlarında Büyük Düşüş Bekleniyor

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MEVCUT TİCARİ ARAÇ PAZARINDAKİ DENGELER

Herkesin bildiği üzere, Volkswagen Caddy haricindeki diğer ticari araçların arasında belirgin bir farklılık kalmadı. Logolar dışında, özellikler, dış tasarım ve iç mekan gibi detaylar neredeyse benzerlik gösteriyor. Ayrıca, aynı motor ve şanzıman kombinasyonlarının kullanıldığını da söyleyebiliriz. Bu durum, Fiat Doblo için de geçerli.

FIAT DOBLO’NUN DEĞİŞEN POPÜLERLİĞİ

Efsanevi kasasını geride bırakan Fiat Doblo, kuzenleri Peugeot Rifter, Citroen Berlingo ve Opel Combo ile aynı çizgide ilerlemekte, ancak artık eskisi kadar popüler konumda değil. Bu nedenlerden dolayı Fiat bayileri, düşük faizli kredi kampanyalarıyla tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışıyor.

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