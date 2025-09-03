Fiat Doblo Fiyatlarında İndirim Var

FIAT DOBLO’NUN YENİ KAMPANYASIYLA YENİDEN DOĞUŞU

Ticari araç denince Türkiye’nin aklına gelen ilk modellerden biri Fiat Doblo, 2025 Eylül ayında başlayacak yeni kampanyasıyla adeta yeniden hayat buluyor. “Eniştelerin gözdesi” olarak bilinen Doblo, bu sefer sadece ticaretle uğraşanların değil, geniş ailelerin de ilgisini çekecek uygun fiyatıyla sahneye çıkıyor. Uzun yıllar dayanıklılığı, işlevselliği ve geniş iç hacmiyle tanınan Doblo, şimdi hem benzinli hem de dizel motor seçenekleriyle daha erişilebilir durumda.

YENİ FİYAT HAMLESİYLA ULAŞILABİLİRLİĞİ ARTIRDI

Fiat’ın bu yeni fiyat stratejisi, artan araç maliyetlerine karşı önemli bir alternatif oluşturuyor. Yeni Doblo, hem bireysel kullanıcılar hem de ticari ihtiyaçları olanlar için geniş bir motor seçeneği sunuyor. En uygun fiyatlı versiyonu olan 1.2 litrelik 110 HP PureTech benzinli motor, şehir içi kullanımlar için oldukça ideal bir seçenek. Turbo beslemeli bu motor, manuel şanzımanla birleşerek hem düşük yakıt tüketimi hem de yeterli performans sağlıyor.

DİSEL MOTORLA GÜÇLÜ PERFORMANS

Daha fazla güç ve uzun yol performansı isteyenler için 1.5 litrelik 130 HP BlueHDI dizel motor seçeneği mevcut. Bu motor, hem manuel hem de otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor. Dizel ünite, özellikle yük taşımak veya kalabalık yolculuklar için büyük bir avantaj sunarken, düşük devirlerde sağladığı yüksek tork sayesinde yokuşlarda ve ağır koşullarda rahatlık sağlıyor.