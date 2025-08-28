Fiat Doblo Topeklerine Geri Dönüyor

TOFAŞ VE STELLANTIS’TEN YENİ ÜRETİM KARARI

Uzun süredir beklenen gelişme resmiyet kazandı. Koç Holding ve Stellantis, Bursa’daki Tofaş fabrikasında K9 kodlu hafif ticari araç üretimi için düğmeye basıyor. Bu adım sayesinde, yıllarca İspanya’da süren Doblo üretimi Türkiye’ye geri dönüyor. 2000’lerden 2022’ye kadar Doblo’nun üretim merkezi olan Tofaş, üretimin İspanya’ya kaydırılmasıyla bu rolünü kaybetmişti. Artık Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Opel Combo ve Fiat Doblo’dan oluşan K9 ailesinin yeni üretim üslerinden biri Bursa olacak.

K9 AİLESİ VE ÜRETİM KAPASİTESİ

Stellantis’in en çok satan hafif ticari araç ailesi K9, şu anda İspanya, Portekiz, İngiltere ve Cezayir’de üretiliyor. Bursa’nın kısa süre içinde bu listeye eklenmesi bekleniyor. 2026 yılının sonunda yıllık 50 bin adetlik kapasiteyle başlayacak olan üretim, Stellantis’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki büyüme planlarının önemli bir parçasını oluşturacak. Tofaş, 2024’te yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırımla K0 kodlu hafif ticari araç projesini devreye almayı hedefliyor ve Fiat Scudo’nun üretimine Kasım 2024’te başlayacak. K0 projesiyle yıllık 125 bin, K9 projesiyle de 150 bin adet üretim hedefleniyor. Bu durum, fabrikanın toplam üretim kapasitesinin kısa sürede 275 bin adede ulaşmasını sağlıyor.

EGEA ÜRETİMİ VE TOFAŞ’IN STRATEJİK KONUMU

Tofaş, toplam 450 bin adetlik kapasitesine sahip ve Egea Ailesi’nin üretimine de devam ediyor. Normal şartlarda bu yıl sona erecek Egea üretim süresinin altı ay daha uzatıldığı belirtiliyor. Yeni planlar çerçevesinde Tofaş, Stellantis’in bölgesel büyüme stratejisinde yeniden kilit bir merkez haline geliyor.