Fiat Egea Cross Fiyatlarında Cazip İndirim

FIAT EGEA CROSS’UN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Crossover segmentinde dikkat çeken modellerden biri olan Fiat Egea Cross, Türkiye pazarında önemli bir ilgiyle karşılanıyor. Fiyat avantajı ve sunduğu özelliklerle adından söz ettiren bu model, özellikle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Çok sayıda donanım paketi ile kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun seçenekler sunuyor.

AUTOMATİK VE MANUEL SEÇENEKLER

Fiat Egea Cross, manuel versiyonlarının yanı sıra artık otomatik seçeneklere de sahip. Bu durum, potansiyel alıcıların tercihlerini arttırıyor ve modelin yıllar geçtikçe daha fazla ilgi görmesine yardımcı oluyor. Günümüzde Fiat Egea Cross, 1.119.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI

Giriş paketinde 95 beygir gücündeki 1.4 litrelik benzinli motora sahip olan Fiat Egea Cross, manuel vitese ev sahipliği yapıyor. Bu özellikler, kullanıcıların günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli performansı sunuyor. Özetle, Fiat Egea Cross, hem fiyat hem de özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.