Fiat Tofaş Araç Erzincan’da Yandı

OTOMOBİL YANGINI İHALESİ

Erzincan’da hareket halindeki bir Fiat Tofaş, bir anda alev aldı. Olay, Erzincan’ın Mimarsinan Mahallesi’ndeki 1191 sokakta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, O.M’nin kullandığı 24 ABR 056 plakalı araç, seyir halindeyken aniden yanmaya başladı.

VATANDAŞLAR GÖZLEMLEYİP KAYDA ALDI

Yangını gören sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Kısa sürede tamamen yanan araç, kullanılamaz hale geldi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak alevleri söndürdü.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olayla ilgili araştırmalar sürerken, yangının çıkış nedeni konusunda tahkikat başlatıldı. Olay, yerel halk tarafından endişeyle takip edildi.