Fiat Tofaş Kamyonete Çarptı, 2 Yaralı

KAZA ANINDA CANLI YAYIN YAPILIYORDU

Elazığ’da bir Fiat Tofaş marka aracın kamyonetin altına girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, aracın seyir halindeyken sosyal medyada canlı yayın yaparken gerçekleşti. Canlı yayın esnasında kaydedilen kaza anı, olayın ne kadar şiddetli olduğunu gözler önüne serdi. Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi.

KAZADA YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgilere göre, 35 Z 0050 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, 63 HV 701 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

SOSYAL MEDYADA YAYIN YAPAN YOLCU

Otomobilde yolcu konumunda bulunan bireyin, kaza anında arkadaşı ile birlikte sosyal medyada canlı yayın yaptığı görüldü. Canlı yayın sırasında telefonun araçtan fırladığı ve yayının devam ettiği anlar kaydedildi. Arkadaşının “Kaza mı oldu?” diye üst üste sorduğu görüntüler de bu olayla ilgili dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.