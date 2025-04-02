Fiat Yeni Modelini 870 Bin TL’den Satıyor

FİAT HODRİ MEYDAN DİYOR

Sıfır otomobil pazarında dikkat çeken markalardan biri olan Fiat, rakiplerine meydan okuyor. Şu dönemde birçok otomobil üreticisi, 2023 ve 2024 modellerini piyasaya sürmek için liste fiyatları üzerinden büyük indirimler yapıyor. Ayrıca, bu süreçte faizsiz kredi seçenekleri de sunuluyor. Fiat da bu trende uyum sağladı ve Egea modelini öne çıkardı.

EGEA MODELİ İÇİN YENİ FİYATLISTESİ

Fiat, mevcut 2024 model Egea araçlarını tanıtmak için hazırlıklara başladı. Fiat’ın resmi web sitesine baktığınızda, en uygun fiyatlı Egea modelinin 929.900 TL olarak belirlendiğini görebilirsiniz. Ancak, bu fiyat yalnızca ilk bakışta ortaya çıkan yüzeysel bir değerlendirme.