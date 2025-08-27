FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Yarı Finale Yükseldi

ŞAMPİYONA TARİHİ BİR ANLAM KAZANDI

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi’nde yer alan 16 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, çeyrek finalde Slovakya’yı 89-47’lik skorla yenerek yarı finale yükseldi. Basketbol Gelişim Merkezi C2 Salonu’nda gerçekleştirilen bu önemli maçı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticileri de izledi. Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmaya Azra Tura, Esma Tanrıverdi, Nehir Odabaşı, Liva Aksoy ve Ayşe Melek Demirer’den oluşan beşliyle başladı.

PERİYOTLARDAKİ ÜSTÜNLÜK

Milliler, ilk periyodu 15-11 önde tamamlayarak iyi bir başlangıç yaptı. Devreye de 42-20’lik skorla avantajlı girdi. Farkı açmaya devam eden milli takım, üçüncü periyodu 72-26’lık skorla geçti. Son periyotta da oyun hakimiyetini koruyan ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 89-47’lik sonuçla kazanarak yarı finale adını yazdırdı.

YARI FİNALDEKİ RAKİP

Milliler, yarı finalde Litvanya ile Portekiz arasında oynanan maçın galibi ile 28 Ağustos Perşembe günü karşılaşacak. Bu maça dair hazırlıklar yapılıyor ve oyuncular, zorlu mücadeleye odaklanıyor.