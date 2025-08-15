FIBA 16 Yaş Altı Mili Takım Yenildi

ŞAMPİYONADA ZORLU MÜCADELE

FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda yer alan 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, klasman mücadelesinde Letonya ile karşılaştı ve maçı 88-80’lik sonuçla kaybetti. Ay-yıldızlı ekip karşılaşmaya Darius Karutasu, Rüzgar Öpçün, Kaan Belgutay, Ömer Kutluay ve Ömer Alp Elitaş beşiyle başladı. İlk yarıyı 49-40 geride tamamlayan milliler, karşılaşmanın ikinci yarısında da toparlanamadı.

OYUNCULARIN PERFORMANSI

16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı’nda dikkat çeken performanslar sergileyen oyuncular arasında Ömer Kutluay öne çıktı. Kutluay, 25 sayı, 4 ribaund, 7 asist, 4 top çalma ve 1 blok ile mücadele etti. Diğer bir oyuncu Demir Öztürk ise 18 sayılık katkı sağladı, ayrıca 5 ribaund ve 2 top çalma ile takımına destek oldu. Letonya takımında Markuss Kesteris 16 sayı ile dikkat çekti.

GELECEK MAÇ

Milliler, 16 Ağustos Cumartesi günü 7’ncilik maçı için İspanya ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, turnuvada millilerin hedefleri açısından oldukça önemli bir konum taşıyor.