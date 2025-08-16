Haberler

FIBA 16 Yaş Altı Takımı, İspanya’yı yendi

BAŞARILI BİR SONUÇLA TAMAMLADILAR

FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda yer alan 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, son maçında İspanya’nın üstesinden gelerek 89-74’lük bir skorla galip geldi ve turnuvayı yedinci sırada tamamladı. Milliler, maça Noyan Tolan, Ömer Yusuf Şık, Kaan Belgutay, Ömer Kutluay ve Ömer Alp Elitaş beşiyle başladı ve ilk yarıyı 39-36 önde kapattı.

ÖNE ÇIKAN PERFORMANSLAR

Milli takımda Ömer Kutluay’ın etkileyici bir performans sergileyerek 31 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma ile öne çıktığı görüldü. Ayrıca Darius Karutasu da 18 sayı, 7 ribaund, 2 asist, 4 top çalma ve 1 blok ile takımına önemli katkı sağladı. İspanyol ekibinde ise Diego Ferreras takıma 17 sayı ile destek oldu.

Zafer Sırakaya Gurbetçileri Uğurladı

AK Parti'nin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönen gurbetçilere veda etti. Hasretin gelecek yaz tekrar dinlendirileceğini belirtti.
Barış Umudu Ukrayna’da Belirdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Başkan Trump'ın Ukrayna'daki savaşın sona erdirmesine yönelik çabalarını önemserken, Avrupa liderleri barış için umut ve güvenlik garantilerine vurgu yaptı.

