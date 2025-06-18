FIBA 2025, A Milli Kadın Takımı, mağlup oldu

MAÇIN BAŞLANGICI VE İLK ÇEYREK PERFORMANSI

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçına Yunanistan’ın Pire kentinde çıkıyor. Gururlu temsilcimiz, güçlü rakibi Fransa karşısında 69-71 mağlup olarak turnuvaya dezavantajlı bir başlangıç yapıyor. Maça hızlı bir giriş yapan Ay-yıldızlılar, boyalı alanda Teaira McCowan ile sayı bulurken, etkili savunmasıyla da rakibini top kayıplarına zorlayıyor. Fransa, ilk çeyreğin bitimine 5 dakika 7 saniye kala skoru 13-13 eşitliyor. Çekişmeli devam eden çeyreği Milliler, 23-22 önde tamamlıyor.

İKİNCİ ÇEYREKTEKİ GÖSTERİCİ PERFORMANS

İkinci çeyrek, karşılıklı basketlerle ve büyük bir çekişmeyle geçiyor. Çeyreğin bitimine 18 saniye kala, maçın etkili ismi Olcay Çakır’ın attığı iki serbest atışla farkı 8 sayıya çıkaran Milliler, soyunma odasına 44-36 önde gidiyor. Bu periyodun başlangıcında, skorların oldukça düşük seviyelerde seyretmesi dikkat çekiyor.

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ ÇEYREK GİDİŞATI

Üçüncü çeyreğin başlangıcında 5 dakika 45 saniyelik bölümde hücumda zorlanan Milliler yalnızca iki sayı üretebiliyor. Ancak, bu dakikalardan sonra sayı üretmeye başlayarak, rakibine kolay sayı şansı tanımadığı çeyreği 54-48 önde bitiriyor. Son çeyrekte ise Milli Takım, maç boyunca sürdürdüğü avantajını koruyamıyor. Maçın son saniyelerinde isabetli atışlar bulamayan Milli Takım, maçı 69-71 kaybetmekten kurtulamıyor. Maçın en skorer ismi Fransa adına 22 sayı kaydeden Salaun olurken, Milli Takım’ın en skorer oyuncusu ise McCowan oldu ve 20 sayı üretti.