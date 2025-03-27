FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Kuraları Çekildi

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI A GRUBU’NDA YER ALDI

Letonya’da bugün yapılan FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası kura çekiminde Türkiye A Erkek Milli Takımı, A Grubu’nda yer aldı. A Milli Takım, bu grup içinde Finlandiya, Gürcistan ve İsrail ile birlikte 4’üncü torbada konumlandı. Kura çekiminin açılış konuşmasını FIBA Avrupa Başkanı Jose Garbajosa yaptı ve etkinlik, Letonya’nın başkenti Riga’da görsel bir şölenle başladı.

Kura çekimi, Yunanistan’dan Nikos Zisis ve İspanya’dan Rudy Fernandez’in katılımıyla gerçekleşti. Toplamda 24 ülkenin iştirak ettiği bu kura sonuçlarına göre, Türkiye; Portekiz, Estonya, Letonya, Çekya ve Sırbistan ile birlikte A Grubu’nda yer aldı.

42’inci Avrupa Şampiyonası’nın grup aşaması, 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek ve bu aşamada Finlandiya’nın Tampere, Kıbrıs Rum Kesimi’nin Limassol, Polonya’nın Katowice ve Letonya’nın Riga şehirleri ev sahipliği yapacak. Turnuvanın final aşaması ise Riga’da gerçekleştirilecek.