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fiba 2025 kadınlar avrupa şampiyonası kaybedildi

ŞAMPİYONAYA KAYIPLA BAŞLADI

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda ilk karşılaşmasına Yunanistan’ın Pire kentinde çıkan A Milli Kadın Basketbol Takımı, güçlü rakibi Fransa’ya 69-71’lik skorla yenilerek turnuvaya mağlubiyetle başladı. Maça hızlı bir giriş yapan Ay-yıldızlılar, boyalı alanda Teaira McCowan ile sayılar bulurken, etkili savunmasıyla da rakibinin top kayıplarına neden oldu.

İKİNCİ ÇEYREKTE FARKA GİTTİ

Fransa, toparlanarak ilk çeyreğin bitimine 5:07 kala skoru 13-13 eşitledi. Fakat Milliler, çekişmeli geçen ilk periyodu 23-22 önde tamamladı. Karşılıklı sayılar ve büyük bir mücadele içeren ikinci çeyreğin sonlarına yaklaşılırken, takımın etkili ismi Olcay Çakır’ın serbest atışlarıyla farkı 8 sayıya çıkardı. Böylece Milliler, soyunma odasına 44-36 önde girdi.

SON ÇEYREKTE ÜSTÜNLÜĞÜ KAYBETTİ

Düşük skorla başlayan üçüncü periyodun ilk 5 dakika 45 saniyesinde hücumda sıkıntı yaşayan Milliler yalnızca iki sayı üretebildi. Ancak bu dakikadan sonra sayılar bulmaya başlayan Türkiye, rakibine kolay sayı şansı tanımayarak bu çeyreği 54-48 önde tamamladı. Ancak son periyotta takım, maç boyunca sürdürdüğü avantajı koruyamayarak, son saniyelerde isabetli atış gerçekleştiremedi ve maçı 69-71 kaybetti. Maçın en skorer oyuncusu Fransa adına 22 sayı atan Salaun olurken, Milli Takım’dan McCowan 20 sayı üretti.

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