FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri Doha’da

2027 FIBA DÜNYA KUPASI ELEME KURA ÇEKİMİ DOHA’DA GERÇEKLEŞECEK

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından düzenlenecek 2027 Dünya Kupası elemeleri için kura çekimi 13 Mayıs’ta Katar’ın başkenti Doha’da yapılacak. FIBA, bu turnuvanın Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde gerçekleştirilecek ilk organizasyon olacağını duyuruyor. Ayrıca, FIBA tarihindeki tek bir şehirde düzenlenecek en büyük etkinlik olma özelliğine sahip olacak. Doha’da 32 takım, basketboldaki en değerli ödül olan Naismith Kupası’nı kazanmak için mücadele edecek.

420 MAÇLA 80 ÜLKE TERCİHİNİ YAPACAK

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027’ye katılacak takımları belirlemek amacıyla, Kasım 2025 ile Mart 2027 arasında dünya genelinde toplam 420 karşılaşmanın oynanacağı altı eleme penceresi düzenlenecek. Bu süreçte 80 ülke, Katar’da yer alan turnuvaya katılabilmek için kıyasıya bir yarış içerisine girecek. Kura çekimi, Doha’daki ALHAZM’da düzenlenecek ve yerel saatle 18.30’dan itibaren başlayacak.

CARMLO ANTHONY KURA ÇEKİMİNDE YER ALACAK

FIBA Küresel Elçisi, NBA efsanesi ve üç olimpiyat şampiyonu Carmelo Anthony, kura çekimi sırasında sahnede olacak. FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ve FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis’in katılımıyla yapılacak etkinlikte, FIBA Merkez Kurulu üyeleri, Katar Basketbol Federasyonu ve Organizasyon Komitesi Genel Direktörü Mohammed Al-Meghaiseeb de bulunacak. Ayrıca, atletizmde dört kez olimpiyat madalyası kazanmış Mutaz Essa Barshim, Körfez bölgesinin basketbol efsanesi Yassin Mousa ve dünya çapında 60’tan fazla ulusal federasyon temsilcisi, bu prestijli organizasyon için Doha’da hazır bulunacak.

AVRUPA ELEME AŞAMALARI VE GRUP DÜZENLEMELERİ

2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, 32 takımın katılımıyla altı pencerede gerçekleştirilecek ve bunlar arasından 12 ülke finallere katılma hakkı kazanacak. İlk aşamada, takımlar dörderli sekiz gruba ayrılacak ve her ekip grup içindeki diğer rakipleriyle hem iç sahada hem de deplasmanda karşılaşacak. Her grubun ilk 3 sırasındaki takımlar, ikinci tura geçecek. İkinci turda ise daha önceki sonuçlar yeni dört gruba taşınacak. Bu aşamada her ülke, grubunda yer alan diğer takımlarla yine iç saha ve deplasman karşılaşmalarıyla mücadele edecek. Her grubun en iyi 3 ekibi, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanacak.