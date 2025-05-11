FIBA Final Four’da Galatasaray İkinci Oldu

GALATASARAY FİNALDE İKİNCİ OLDU

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi Final Four finalinde İspanyol kulübü Unicaja Malaga’ya karşı oynadığı maçı 83-67 kaybederek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşma, SUNEL Arena’da gerçekleşti. Maçta görev alan hakemler Wojciech Liszka, Boris Krejic ve Julio Anaya oldu. Galatasaray’da oyuncuların performansları şöyle sıralandı: Wallace 14, Cummings 14, Blumbergs 12, Palmer Jr 11, izundu 6, Buğrahan Tuncer 2, Delgado 3, Göksenin Köksal 2 ve Sadık Emir Kabaca sakatlığı nedeniyle forma giymedi. Galatasaray’ın başantrenörü Yakup Sekizkök, oyuncularını mücadelede yönlendiren isim oldu.

Unicaja Malaga takımında ise Ejim 2, Kalinoski 11, Sima 7, Carter 14, Kravish 7, Balcerowski 1, Taylor 6, Perez 13, Osetkowski 9, Perry 13 sayıyla dikkat çekti. İspanyol takımının başantrenörü Ibon Navarro, ekibini başarıya götüren isim oldu.

PERİYOT SONUÇLARI

Maçın periyotları şu şekilde sonuçlandı: 1. Periyot: 13-19 (Malaga lehine), Devre: 31-37 (Malaga lehine), ve 3. Periyot: 49-56 (Malaga lehine). Galatasaray, bu sonuçla birlikte şampiyona tarihindeki en iyi derecelerinden birini elde etti.