FIBA Final Four’da Galatasaray İkinci Oldu

MAÇ SONUCU VE DETAYLARI

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi Final Four finalinde İspanyol takımı Unicaja Malaga’ya 83-67 yenilerek ikinci oldu. Maç, SUNEL Arena’da yapıldı. Hakemlik görevini Wojciech Liszka, Boris Krejic ve Julio Anaya üstlendi.

GALATASARAY’IN PERFORMANSI

Galatasaray takımında Wallace 14, Cummings 14 ve Blumbergs 12 sayı ile skora katkı yaptı. Diğer oyunculardan Young 3, Palmer Jr 11, İZundu 6, Buğrahan Tuncer 2, Delgado 3, Göksenin Köksal 2 ve Sadık Emir Kabaca da başarılı bir performans sergiledi. Başantrenör olarak Yakup Sekizkök takımı yönetti.

UNICJA MALAGA’NIN PERFORMANSI

Unicaja Malaga’dan Ejim 2, Kalinoski 11, Sima 7 ve Carter 14 sayıyla dikkat çekti. Takımda Kravish 7, Balcerowski 1, Taylor 6, Perez 13, Osetkowski 9, Perry 13 ve Diaz, Barreiro da görev aldı. Başantrenör Ibon Navarro, takımını zafere taşımayı başardı.

PERİYOTLARIN SONUCU

Maçın ilk periyodunu Unicaja Malaga 19-13 önde tamamladı. İkinci periyot da 37-31 yine Malaga lehine sonuçlandı. Üçüncü periyotta ise durum 56-49 olarak kayıtlara geçti. Galatasaray, son periyotta geribildirimde bulunamadı ve maçı kaybetti.