FIBA Kadınlar EuroBasket Rekoru Kırıldı

FIBA KADINLAR AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONA’SINDA TARİHİ AN!

Türkiye, Yunanistan’ı 83-72 mağlup ettiği grup karşılaşmasında FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın 21’inci yüzyıldaki en yüksek seyirci sayısına ulaştı. Pire’de Barış ve Dostluk Spor Salonu’nda gerçekleşen bu önemli maçta 10 bin 503 seyirci tribündeki yerini aldı. Bu rakam, 2000 yılından bu yana FIBA Kadınlar EuroBasket maçlarındaki en yüksek katılım oldu.

ÖNCEKİ REKORU GERİDE BIRAKTI!

Türkiye ile ev sahibi Yunanistan arasındaki çeyrek final yolundaki bu karşılaşma, Pire’deki önceki seyirci rekorunu da kırmış oldu. Yunanistan’ın Fransa ile oynadığı önceki maçta 8 bin 860 kişi stadyumu doldurmuştu. İki maçta ulaşılan bu seyirci sayıları, 2009 yılında Letonya’nın başkenti Riga’da Letonya ile Rusya arasında oynanan ve 8 bin 800 kişinin izlediği maçı da geçmiş oldu.

BASKETBOLUN TARİHİ DOLU!

FIBA Kadınlar EuroBasket tarihindeki en yüksek seyirci katılımı ise 1952’de Moskova’da gerçekleşti. O karşılaşmada 20 binden fazla kişi stadyumda bulunmuştu. Ayrıca, 1960 yılında Sofya’da gerçekleştirilen final müsabakasında da benzer bir yoğunluk gözlemlenmişti. Bu durum, kadın basketbolunun yükselişindeki önemli anlardan biri olarak tarihe geçiyor.