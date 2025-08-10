FIBA Onaylı Lite Quest 3×3 Turnuva

FIBA ONAYLI ULUSLARARASI BASKETBOL TURNUVASI DEVAM EDİYOR

FIBA onaylı Lite Quest 3×3 Uluslararası Basketbol Turnuvası, Kayseri’de ikinci gün müsabakalarıyla devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Cumhuriyet Meydanı’nda 16’sı yabancı 32 takım yarışıyor. Turnuvanın şampiyonu, İspanya’da düzenlenecek FIBA Challenger Turnuvası’na doğrudan katılım hakkı kazanacak. Turnuvada toplam 240 bin lira para ödülü dağıtılacak. Birincilik için 120 bin, ikincilik için 80 bin ve üçüncülük için ise 40 bin lira ödül veriliyor.

DÜZENLEYİCİLERDEN YÜKSEK TANSİYONDA MAÇLAR

Türkiye Basketbol Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün daha yüksek tansiyonda ve seyir zevki artıran maçların olacağını ifade etti. Organizasyon için geri dönüşlerin başarılı olduğunu vurgulayan Sağlam, “Bugün ikinci gündeyiz ve elemeler başlıyor. Dün harika geçti. İlimize bu organizasyonu kazandıran Büyükşehir Belediyemiz ve Spor AŞ’ye teşekkür ediyoruz. Türkiye adına büyük bir vizyon örneği gösterdiler. Türkiye’de bu kadar geniş kapsamlı ve bu kadar detayı düşünülmüş ilk organizasyon diyebilirim. Bizim adımıza da çok keyifli geçiyor.” dedi.

ÖDÜL TÖRENİYLE SONLANACAK

Organizasyon, bugün final maçlarının ardından gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek. Turnuva, katılımcılara ve basketbol severlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.