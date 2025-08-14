FIBA Sıralamasında Türkiye 16’ncı Sırada

FIBA’DAN DÜNYA SIRALAMASI AÇIKLAMASI

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), kıtasal kupa turnuvalarının ardından dünya sıralamasını açıkladı. Yapılan değerlendirmede arka arkaya FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası (Eurobasket) şampiyonluğu elde eden Belçika, İspanya’yı geride bırakarak beşinci sıraya yükseldi. FIBA Amerika Kupası’nın galibi ABD liderliğini sürdürürken, Avustralya ikinci ve Fransa üçüncülüğünü koruyor. Türkiye, 1 basamak yükselme ile 392 puan toplayarak 16’ncı sırada yer aldı.

NİJERYA VE BREZİLYA’DAN YÜKSELİŞ

Nijerya, üst üste beşinci kez FIBA Kadınlar AfroBasket’i kazanarak 8’inci sıraya yerleşti. Bu başarı sayesinde Nijerya, tarihteki ilk 10’da yer alan tek Afrika takımı olarak unvanını sürdürüyor. İlk 10’da bir diğer yükseliş ise FIBA Kadınlar AmeriCup’ta final oynayarak 9’unculuğa çıkan Brezilya’dan geldi. Kupayı kazanan ABD, sıralamada liderliğini korumaya devam ediyor.

İLK 20’DEKİ ÜLKELERİN PERFORMANSLARI

Avustralya, FIBA Kadınlar Asya Kupası 2025’te kazandığı altın madalya ile ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Ev sahibi Çin ise üçüncülük madalyası alarak ilk dörtteki konumunu korudu. Sıralamanın ilk 20’sinde İtalya, 30 yıl sonra FIBA Kadınlar EuroBasket’te kazandığı madalya ile iki basamak birden yükselerek 14’üncü sırada yer aldı. Almanya, Türkiye ve Çekya da turnuvalardaki başarılı performansları sayesinde birer sıra yukarı çıktı. Lübnan, FIBA Kadınlar Asya Kupası 2025’teki performansıyla 13 basamak yükselerek 41’inci sıraya yerleşti. Endonezya ise 19 sıra birden çıkarak 60’ıncı sırada kendine yer buldu.

İLK 20 SIRADAKİ ÜLKELER

Sıralamada ilk 20’de şu ülkeler yer alıyor:

1. ABD 880,9 puan

2. Avustralya 719,6 puan

3. Fransa 719,2 puan

4. Çin 712,7 puan

5. Belçika 702,1 puan

6. İspanya 698,2 puan

7. Kanada 661,6 puan

8. Nijerya 640,1 puan

9. Brezilya 637,8 puan

10. Sırbistan 615,2 puan

11. Japonya 613,3 puan

12. Almanya 602,4 puan

13. Porto Riko 534,3 puan

14. İtalya 477,6 puan

15. Kore 474,7 puan

16. Türkiye 392 puan

17. Çekya 389,2 puan

18. Mali 343,7 puan

19. Kolombiya 331,6 puan

20. Macaristan 325,2 puan