Fiber Dönemi Başlıyor: Kesintilere Hazır Olun!

İnternet Dünyasında Yeni Dönem Başlıyor

ALTYAPI DEĞİŞİMİ VE FİBER OPTİK GEÇİŞİ

İnternet dünyasında yeni bir çağ açılıyor. Yıllardır kullanılan bakır kablo altyapısına dayalı ADSL, yüksek bakım giderleri, artan enerji harcamaları ve yetersiz hız nedeniyle yerini modern ve gelişmiş fiber optik bağlantılara bırakıyor. Dijital dönüşüm süreci hızlanırken, birçok ülke eski teknolojilerden uzaklaşarak fiber altyapıya geçiş yapma yolunda adımlar atıyor. Fransa’da ise yaklaşık 8 milyon kişi, ADSL altyapısının aşamalı olarak devre dışı bırakılması nedeniyle internet bağlantısını kaybetme riski ile karşılaşıyor. Ülkenin en büyük internet servis sağlayıcılarından biri olan Orange, eski bakır altyapıyı tamamen kaldırarak fiber optik sistemine geçiş planlarını duyurdu. Bu karar, yalnızca Orange abonelerini değil, tüm operatörleri ve onların kullanıcılarını da doğrudan etkiliyor.

ADSL’NİN DEVRE DIŞI BIRAKILMA SÜRECİ

Söz konusu altyapı yenileme işlemleri Ocak 2025 itibarıyla 162 belediyede ADSL bağlantısının devre dışı bırakılması ile başladı. Ocak 2026’dan itibaren 829 belediyede daha ADSL tamamen kapatılacak. Bu süreç 2030 yılına kadar kademeli olarak sürecek ve ADSL tamamen kullanımdan kaldırılacak. Şehirler ve kırsal bölgeler dahil tüm Fransa’nın bu dönüşüm sürecinden etkilenmesi bekleniyor. İnternet erişimini sürdürebilmek için abonelerinin fiber optik bağlantıya geçiş yapması gerekecek.