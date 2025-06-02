Fico, Nükleer Yakıt İthalatına Karşı

SLOVAKYA BAŞBAKANINDAN AB’YE ELEŞTİRİ

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği’nin Rusya’dan nükleer yakıt ithalatını tamamen durdurma önerisine destek veremeyeceklerini duyurdu. Fico, pazar günü yaptığı açıklamada, bu planın Slovakya’daki nükleer enerji santrallerinin işleyişine tehdit oluşturduğunu belirtti. Avrupa Komisyonu, geçen ay AB’nin Rus enerjisine bağımlılığını sona erdirme hedefiyle yeni bir yol haritası açıkladı.

YOL HARİTASI VE ETKİLERİ

Bu yol haritası, 27 üye ülkeden oluşan birliğin Rusya’dan doğalgaz, petrol ve nükleer malzeme ithalatını aşamalı olarak durdurma planını içeriyor. Fico, “Avrupa Komisyonu’nun bu önerisinin zararlı ve ideolojik olduğunu ve Avrupa Birliği’nin rekabet gücüne zarar verebileceğini defalarca ifade ettik,” dedi. Ayrıca, AB’ye müdahale ederek petrol, doğalgaz ve nükleer yakıtla ilgili mevzuat değişikliklerinin hazırlanmasında ulusal çıkarlarını savunacaklarını vurguladı.

SLAVAKYA’NIN NÜKLEER ENERJİ DURUMU

Dünya Nükleer Birliği’nin verilerine göre, Nisan 2025 itibarıyla Slovakya’daki beş nükleer reaktör, ülkenin elektrik ihtiyacının yarısını karşılıyor. Bu durum, Fico’nun açıklamalarının ardında yatan kaygıyı net bir şekilde gözler önüne seriyor.