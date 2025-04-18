Fidan’dan İsrail’e Kesin Uyarı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgeleri’nden AK Partili milletvekilleriyle AK Parti Genel Merkezinde bir araya gelerek, soruları yanıtladı. Türkiye-AB ilişkileri konusundaki güncel durumu anlatan Fidan, Avrupa’nın Türkiye gibi bir ülke ile kaynaşma isteğinden uzak olduğunu vurguladı. Fidan, “Devletler ve partiler Türkiye’nin AB’ye katılımına daha olumlu yaklaşsa da popülist politikalar nedeniyle, oy kaygıları sebebiyle halka hoş gelen sözler söyleniyor. Bu yüzden hamaset galip geliyor. ABD’nin NATO’dan çıkma ihtimali, ilişkilerde yeni bir konjonktür oluşturma olasılığını beraberinde getirebilir” dedi.

İSRAİL’İN POLİTİKALARI VE ABD’NİN ROLÜ

Fidan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’yi devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planının yanı sıra İsrail’in uyguladığı soykırımı da değerlendirdi. “Arap ülkeleriyle temasta bulunduk. Nükleer güce sahip bir ülke olan ABD’nin İsrail’in yanında durması, bölgedeki en büyük sorun. Bölge ülkeleri, ABD’nin İsrail politikasını değiştirmesi için çaba gösterecek. İsrail’in stratejisi, bombalama, gıdasız bırakma ve göçe zorlama üzerine kurulu. Burada ABD’yi ikna etmemiz gereken bir durum var” şeklinde konuştu.

TÜRK VE İSRAİL JETLERİNİN KARŞILAŞMA İHTİMALI

Suriye’de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında Türk ve İsrail jetlerinin karşılaşma olasılığını da gündeme getiren Fidan, “Bizim jetlerimiz ile İsrail jetleri sıkça bölgeye gidip geliyor. Karşılıklı çatışmasızlık ile ilgili geçmişte ABD ve Rusya ile oluşturduğumuz mekanizmalar vardı. Buna İsrail’in de eklenmesi gerekiyor. Teknik düzeyde bu konuda temasların olması normal” dedi.

PKK’NIN FESİH ÇAĞRISI VE SÜREÇLER

PYD’nin silah bırakıp Suriye ordusuna katılma sürecini ve PKK’nın fesih kararı almasını yakından takip ettiklerinin altını çizen Fidan, “PYD, Suriye ile bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmanın uygulanmasının takipçisiyiz ve hayata geçmesini gözetleyeceğiz. PKK’nın fesih çağrısına uymasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu. Bakan Fidan, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sorunların çözümünün yanında barış anlaşmasının imzalanmasını da umduklarını, ulaştırma ve ticaret koridorlarının işleyişinin ise tüm süreçlerin sonunda gerçekleşeceğini belirtti. Ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Ukrayna’nın barışa daha yakın olduğunu da ekledi.