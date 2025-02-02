Fidan’dan Trump’ın Gazze Önerisine Sert Eleştiri

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN KATAR ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki gün sürecek olan ziyareti için bugün Katar’a gitmiş durumda. Fidan’ın bu ziyareti, Gazze’deki ateşkesin ardından Katar’a yapacağı ilk ziyaret olması açısından önem taşıyor. Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelen Fidan, ortak basın toplantısında Suriye’deki güncel durumu ele aldı. Fidan, Suriye’nin yeniden inşasında enerji ve hava ulaştırmasında önemli adımların atılması gerektiğini belirtti ve Katar’ın bu bağlamdaki adımlarının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

SURİYE’DE TERÖRLE MÜCADELE VE GAZZE’DE ATEŞKES SÜRECİ

Fidan, uluslararası yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkat çekerek, silahlı grupların ulusal ordu altında birleşimini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Suriye’deki terör sorununa da değinen Fidan, “Terörle mücadelede DAEŞ ile olduğu gibi PKK/YPG ile mücadelenin devam etmesi önemli. Şam’ın YPG’ye yönelik çözüm gayretleri devam ediyor. Bu meselenin kan dökülmeden çözülmesi umudumuz. Çok yakından takip ediyoruz. Suriye’de terörün yer bulmasına müsamaha gösterme şansımız yok.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Gazze’deki ateşkes sürecine ilişkin olarak Fidan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlileri Gazze’den çıkararak komşu ülkelere yerleştirme planına kesinlikle karşı olduklarını söyledi. “Bu gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif” dedi.

SAHRA HASTANELERİ HAZIRLIKLARI VE KATAR’IN YORUMLARI

Bakan Fidan, Türkiye’nin bölgeye gönderdiği sahra hastanelerinin tedavi edilemeyecek hastalar için gerekli hazırlıkları yaptığını da açıkladı. “Sağlık Bakanlığımız bunun için elinden geleni yaparak bekliyor.” ifadelerini kullandı. Katar Başbakanı Al Sani ise, İsrail ve Hamas’a Gazze’deki ateşkesin ikinci aşaması için müzakerelere acilen başlamaları yönünde çağrıda bulundu. Al Sani, “Filistin halkına kapımız açık ama bu gönüllülük esasına göre olmalı. Bölge ülkeleri Filistinlileri misafir edecektir. Yaralı ve tıbbi desteğe ihtiyacı olanlar var. Mısır’la da iletişimi sürdürüyoruz.” sözlerini ekledi. Ayrıca, Gazze’deki ateşkesin ikinci aşamasına yönelik müzakerelerin ne zaman başlayacağı ile ilgili net bir plan olmadığını da bildirdi.